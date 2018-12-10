جامعة بريطانية تشيد بتجربة الإمارات في تمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

أشادت ندوة فكرية احتضنتها جامعةُ "ريجنت" وسطَ لندن، بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف الأنشطة.

وأكدت أن المرأة العربية عامة أثبتت أنها قادرة على كسر القوالب النمطية في مجتمعاتها، والمجتمعات الغربية أيضاً، وأن التجارب العربيةُ ومنها تجربةُ دولة الإمارات في تمكين المرأة، مثال حيّ وفعال في تخطي كافة الحواجز.

وناقشت الندوة "دور المرأة العربية في المجتمع"، والأدوار التي اضطلعت بها المرأة العربية في مجتمعاتها خلال السنوات الماضية، وكيف أثرت المراحلُ التاريخيةُ والسياسية والاجتماعية في تلك الأدوار.