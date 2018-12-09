جامعة الشارقة و"دو" تصممان أكبر "فسيفساء" بالعالم للشيخ زايد

الشارقة 24:

بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والسيد مروان عتيق ثاني نائب رئيس المبيعات الحكومية في "دو"، أعلن مندوب موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل جامعة الشارقة لرقم قياسي جديد لأكبر صورة فسيفساء في العالم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك احتفاءً بمبادرة "عام زايد" باستخدام الأظرف، والتي نفذها طلبة جامعة الشارقة وبالتعاون مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصال المتكامل، حيث تم تشكيل صورة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله بشكل فني باستخدام أكثر من 40 ألف ظرف غطت مساحة تبلغ "148 متراً مربعاً"، وشارك في تنفيذها أكثر من 200 طالب وطالبة وموظف بجامعة الشارقة.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تسجل فيها إنجازات قياسية عالمية باسم جامعة الشارقة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سبق وقام طلبة الجامعة بتصميم أكبر صورة من الأقراص المدمجة بمناسبة اليوم الوطني، وصورة لخريطة العالم من زجاجات المياه بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وبصفتها الشريك الرسمي لخدمات الاتصال في الحدث، قدّمت دو دعمها لتنفيذ هذا الإنجاز في المبنى الرئيس للجامعة، حيث تمكنت الصورة التي جرى تصميمهما باستخدام أظرف تحمل علامة دو، وبداخلها بطاقات تعبئة البيانات، من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر فسيفساء في العالم، وبعد انتهاء المبادرة تم توزيع بطاقات البيانات على مخيمات العمال تعبيراً عن التزام دو بدعمها المتواصل لمختلف فئات المجتمع وجهودها لتعزيز الاستدامة المؤسسية.

حضر الفعالية نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة الإدارية والطلابية.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، على أن جامعة الشارقة تعتز بهذه الذكرى الغالية على الجميع وهي ذكرى عام زايد، حيث يُعد هذا الإنجاز هو الثالث لجامعة الشارقة والذي يتم تسجيله باسم الجامعة في موسوعة غينيس العالمية، حيث تم فيه استخدام أكثر من 40 ألف بطاقة على مساحة 148 متراً مربعاً تعبيراً من الجامعة وطلبتها عن كل معاني الولاء والعرفان لهذه الذكرى الغالية، ونحن في جامعة الشارقة ومن خلال الأنشطة اللاصفية التي يقوم بها طلبتها نشجع على الابداع والابتكار، وهذا ما يميز جامعة الشارقة في المنطقة وجعلها جامعة كاملة شاملة لكافة التخصصات العلمية الأكاديمية بجانب العديد من الأنشطة التي تنمي مهارات طلبتها.

وفي معرض حديثه عن المبادرة، أفاد عبد الواحد جمعة النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي – دو، بأن مشاركة دو في هذا الحدث المميز تأتي عرفاناً وامتناناً للإرث الخالد الذي تركه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ورؤاه الملهمة التي ساهمت في وصول الإمارات إلى ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار.

وأضاف عبد الواحد، أن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تنبع من التزامنا المستمر بتعزيز شراكاتنا مع مختلف جهات ومؤسسات المجتمع المحلي بما يتماشى مع رؤيتنا واستراتيجيتنا المؤسسية، وبصفتنا شركة إماراتية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن تفاعلنا مع طلبة الجامعات يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها شباب الإمارات وقدرتهم على تعزيز نهضة وتقدم المجتمع الإماراتي لتحقيق رؤى الشيخ زايد والآباء المؤسسون والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.