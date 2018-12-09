جائزة جامعة الشارقة للاقتصاد الإسلامي تطلق دورتها الأولى الأربعاء

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ينظم مركز الشارقة لدراسات الاقتصاد والتمويل بالجامعة، حفلاً لإطلاق جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي بدورتها الأولى، يوم الأربعاء المقبل.

ويستضيف الحفل، الذي يقام في قاعة البيروني بالجامعة، نخبة من الخبراء والمهتمين، في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل.

وتهدف الجائزة، إلى تشجيع الجهود العلمية، المحلية والإقليمية والعالمية، الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة، في مجالات وفروع الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي، في مجال الاقتصاد الإسلامي، بما يتضمن إيجاد الوسائل والحلول، التي تؤدي إلى الرقي بصناعة المالية الإسلامية.

وتسعى الجائزة، إلى تأصيل مفهوم البحث العلمي، في مجال الاقتصاد الإسلامي، ونشر ثقافته في المجتمع، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتفعيل دوره في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب تطويعه، لتكييف التقنية الحديثة، في التطبيقات المالية الإسلامية، بما يحقق التقدم في العمل المصرفي الإسلامي.

وأكد الدكتور إبراهيم المنصوري مدير المركز، أنه انطلاقاً من رؤية المركز، بأن يكون رائداً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في مجالات الدراسات والتدريب والاستشارات والبحوث، وتحقيقاً لأهدافه في تطوير البحث العلمي، فإنه يطلق هذه الجائزة، لتكون القوة الجاذبة للباحثين الجادين والساعين نحو النهوض، بمبادئ وقيم الاقتصاد الإسلامي، ودراسة الاحتياجات الحقيقية، لبناء اقتصاد متين، يحقق التنمية المستدامة للدولة والأفراد.