جامعة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الشارقة 24:

نظم قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الشارقة، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، في مسرح الزهراء، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بالتعاون مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة.

حضر الاحتفال، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز، والأستاذ الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر الطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور محمد المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

بدأ الحفل، بافتتاح معرض للخط العربي، وتسليط الضوء على الشخصيات الأكثر تأثيراً وخدمة للغة العربية وعلومها.

وتوجه مدير جامعة الشارقة، في كلمة له، بالشكر لقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة، وإلى المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وثمن تعاونه المستمر مع الجامعة، خدمة للغة العربية وآدابها، كما وجه الشكر إلى جميع المشاركين والمنظمين للحفل، مؤكداً أهمية المناسبة.

ودعا الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، إلى النهوض بطرائق تدريس اللغة العربية، ومواكبة التطور السريع في التقنيات الحديثة، وأكد اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، البالغ باللغة العربية، وكل ما يتعلق بها، وحث الجميع على السعي، لخدمة أغنى اللغات ألفاظاً وتعبيراً، ولغة القرآن الكريم.

من جانبه، دعا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، جميع المتخصصين في اللغة العربية، إلى تطوير طرائق تعلمها وتعليمها، وحثهم على تنشيط وسيلة الاستماع في تدريس اللغة.

بدوره، توجه مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، بالشكر والتقدير إلى جامعة الشارقة، على تعاونها المستمر مع المركز، سعياً للنهوض باللغة العربية، وأكد تنفيذ برامج مشتركة، من شأنها النهوض باللغة العربية، ودعم تعليمها وتعلمها، وثمن جهود الشارقة السباقة للنهوض بلغة الضاد، والتي تأتي ضمن أولويات اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأوضح الدكتور عيسى الحمادي، أن الشارقة تحتضن العديد من المؤسسات المتخصصة في مجال اللغة العربية، كمجمع الشارقة للغة العربية، وجمعية حماية اللغة العربية، ومبادرة لغتي، إلى جانب المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، واستعرض أحدث دراسات وإصدارات المركز.

وتضمن الحفل، العديد من الفعاليات المصاحبة، كعرض مسرحي بعنوان "لغتي التي أعشق"، وعرض من الطلبة الصينين بعنوان "شمس العربية تسطع على الصين من جامعة الشارقة".

وقدم الوفد الصيني، كلمة باللغة العربية، أعرب فيها، عن خالص شكره، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، الذي أتاح لأعضاء الوفد الفرصة، للتعرف على اللغة العربية وتعلمها، واكتساب مهاراتها.

وفي ختام الحفل، كرّم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، المشاركين في تنظيم الحفل، والفائزين في المسابقة الأدبية، التي يعدها قسم اللغة العربية كل عام، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.