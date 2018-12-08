انطلاق مؤتمر "طب الأسنان التحفظي" في جامعة الشارقة بمشاركة 30 دولة

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أطلقت جامعة الشارقة "المؤتمر الدولي الأول للاتحاد الآسيوي ودول المحيط الهادي لطب الأسنان التحفظي"، "ConsAsia"، تحت شعار "طب الأسنان التحفظي المعاصر: ابتكارات لممارسة الغد".

وتنظم المؤتمر، كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان التحفظي، وجمعية الإمارات الطبية، بمقر الكليات الطبية في الجامعة، وبمشاركة متحدثين ومشاركين من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، في كلمته أهمية وجود العلماء والمتخصصين المعروفين على المستوى العالمي في علوم طب الأسنان، إلى جانب أطباء وباحثين خبراء من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، للمشاركة بأهم أعمالهم العلمية وخبراتهم في ميادين طب الأسنان، وفي إطار التحول العالمي نحو طب الأسنان الرقمي، والتي تشمل استخدام الأشعة ذات الأبعاد الثلاثية في تشخيص وعلاج حالات زراعة الأسنان والمعالجات اللبية، وتصميم وتصنيع التعويضات الصناعية للأسنان، بمساعدة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية لتشخيص وعلاج تسوس الأسنان.

وشدد الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب خلال كلمته، على أهمية تبادل الخبرات بين ضيوف المؤتمر، من متحدثين وأطباء متخصصين وباحثين خبراء من آسيا والشرق الأوسط، وأوروبا وبين طلبة الكلية، بهدف السعي إلى عرض أحدث الأبحاث والممارسات الحديثة في مجال طب الأسنان.

وقدم الأستاذ الدكتور بيونج هو شو، رئيس الاتحاد الأسيوي لطب الأسنان التحفظي، ورئيس مؤتمر"ConsAsia 2019" ، الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته للمؤتمر، كما قدم الشكر لمدير جامعة الشارقة وعميد كلية طب الأسنان على تنظيم المؤتمر بشكل متميز في منطقة الشرق الأوسط.

وتوجهت الدكتورة عائشة سلطان رئيسة شعبة طب الأسنان بجمعية الأمارات الطبية، بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة ومدير الجامعة على الرعاية الكريمة للمؤتمر، وأكدت أن المؤتمر يقدم كل ما هو جديد من الأوراق العلمية في طب الأسنان.

واختتم حفل الافتتاح بتكريم المتحدثين والرعاة.