سالم بن محمد القاسمي يزور الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

أشاد الشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، بالجامعة القاسمية بوصفها صرحاً تعليمياً ينشر وسطية الإسلام وسماحته بموادها الأكاديمية، التي تتميز بوضوح رسالتها المستمدة من سماحة ووسطية ديننا الحنيف، وباتزان الفكر الذي تنتهجه مناهجها العلمية.

وأعرب عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، بإنشاء الجامعة القاسمية لتكون منارة تعكس مدى بعد النظر لدى سموه، في نشر سماحة الإسلام، ووسطيته لتأهيل خريجيها، ليكونوا دعاة محبة وسلام، ينشرون التسامح ويعرفون العالم بالإسلام الحقيقي.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، للجامعة القاسمية، الخميس، وكان في استقباله الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بالشيخ سالم بن محمد القاسمي، وقدم شرحاً عن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في إنشاء الجامعة لتكون منارة لتعليم منهج العلوم الشرعية، بوسطيتها، واستقبال كافة الدارسين من مختلف أرجاء العالم، للاستزادة من علومها ومناهجها في كلياتها وتخصصاتها المتاحة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى مدير الجامعة القاسمية، درع الجامعة، للشيخ سالم بن محمد القاسمي، تكريماً له وتقديراً لزيارته الجامعة.