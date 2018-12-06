طلبة "الاتصال" بجامعة الشارقة يقدمون إبداعاتهم بمشاريع تخرجهم

الشارقة 24:

افتتح سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، المعرض التاسع لمشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال والذي أتى هذا العام تحت شعار "إمارات الإبداع" ليضم 64 مشروعاً لأكثر من 98 طالباً وطالبة تنوعت ما بين مشروعات متخصصة في العلاقات العامة والوسائط المتعددة وتنظيم معارض وورش عمل وتصميم حملات إعلامية وإعلانية، وإنتاج أفلام وثائقية ودرامية قصيرة تعالج قضايا المجتمع بشكل عام، إلى جانب فنون التصميم والإبداع والتسويق، جسدت إبداعات الطلبة وما اكتسبوه من معارف على مدى سنوات الدراسة.

حضر الافتتاح سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ونواب مدير الجامعة، والدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة رئيس المعرض، والدكتور خيرت عياد رئيس قسم العلاقات العامة والمشرف العام على المعرض، والأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة في جامعة الشارقة والمنسق العام لمشاريع التخرج، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

تجول سعادة مدير الجامعة بين أجنحة المعرض يرافقه جمع من الضيوف مستمعاً إلى شروحات طلبة كلية الاتصال عن مشاريعهم المتميزة التي خلقت رابط اجتماعي بين الجامعة والمجتمع المحلي ودعمت العديد من مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية منها والخاصة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة، بالحضور، مؤكداً، أن المعرض في نسخته التاسعة يزخر بالإبداع، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إمارات الإبداع" امتداداً لمعرض الفصل السابق "شارقة سلطان" الذي جاء تقديراً وعرفاناً لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ولا غرابة أن يكون المعنى بين المعرضين موصولاً، ففي جامعة الشارقة بإمارة الشارقة يتجسد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة بجهده الصادق المخلص لرعاية الإبداع أينما كان.

وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير عن نصب الشهيد في واحة الكرامة بإمارة أبوظبي بعنوان "رمز العزة وعنوان الفخر" وآخر يجسد أعمال طلبة كلية الاتصال في المعارض السابقة، والجدير بالذكر، أن المعرض يهدف إلى تفعيل مبادرات الشراكة مع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع التي تنوعت ما بين 27 فلماً وثائقياً من إعداد الطلبة و37 حملة ومعرض يبرزون إسهامات هذه المؤسسات، ومنها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ومركز إكسبو الشارقة، وفندق سنترو الشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، وفي الختام، تم تكريم اللجان والرعاة المشاركون، كما تم تقديم درع المعرض لسعادة مدير الجامعة.