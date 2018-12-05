جامعة الشارقة تنظم الملتقى الأول لذوي الإعاقة

الشارقة 24:

بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبد الله عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة، تحت عنوان "إنجازات إمارتي لتحدي إعاقتي"، تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى، إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام، ومناقشة التسهيلات المقدمة لهم على اختلاف فئاتهم.

تضمنت فعاليات الملتقى، جلسة حوارية، للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مع الطلبة ذوي الإعاقة والدارسين في الجامعة، بدأتها بتقديم التهنئة لهم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

واستعرضت الشيخة جميلة، عدداً من التجارب والحالات، التي قامت بمتابعتها، من خلال أنشطة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكيف أنها ساهمت في تقديم الدعم والقوة في الاستمرار برسالتها، من أجل تمكين ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى حياتهم.

وقدمت العديد من النصائح لذوي الإعاقة، وأكدت بأن عليهم أن يتمسكوا بها في حياتهم العلمية والعملية، ومنها المناصرة الذاتية، والتعبير عن الاحتياجات والتعرف على الحقوق والمطالبة بها.

كما استعرضت الشيخة جميلة، العديد من النماذج الإنسانية، وكيف يتم التعامل معها، واستمعت إلى آراء وخبرات الطلبة ذوي الإعاقة المشاركين في هذه الجلسة، ورؤيتهم لتحقيق مستقبل أفضل والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وكان الملتقى، قد بدأ بكلمة لسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، الذي أكد فيها أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، يولى اهتماماً خاصاً بتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، على أرض إمارتنا الحبيبة، وذلك عن طريق تأمين الحياة الكريمة لكل فرد، بالإضافة إلى جعل إمارة الشارقة حاضنة للجميع، بما فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكد سعادته، أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، كانت واضحة لنا بهذا الشأن، منها على سبيل المثال، وأثناء افتتاح مركز الموارد، قبل 3 سنوات، أمر سموه بإيجاد فرص عمل مناسبة لجميع خريجي جامعة الشارقة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التطوير والمتابعة في المجالات الأخرى.

وأضاف سعادته، أن الإنجازات الرياضية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وصلت إلى أعلى مراحلها، في البطولات والاستحقاقات الدولية والمحلية، حيث رفعوا اسم الدولة عالياً، في تلك المحافل، ولفت إلى أنه كان للأبطال من ذوي الإعاقة، الكثير من الميداليات في بطولات عالمية.

وبارك سعادته، فوز الشارقة كمدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، بعد التزامها بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والتشريعية الكافلة لحقوق المعاق.

ورفع الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بهذه المناسبة العالمية، مشيراً إلى أن سموه كان وسيبقى أحد أبرز وأهم أعلامها على مدى العقود الماضية، فيما قدمه وسيقدمه للمعاقين، من مختلف أشكال الرعاية والدعم المادي والمعنوي والإنساني بشكل عام، الأمر الذي بلغ حد الانتصار العالمي الذي حققته الشارقة ضمن هذه الجهود السامية، عندما فازت مؤخراً باللقب العالمي الكبير، لقب الشارقة صديقة للمعاقين حركياً.

وأكد أن هذه المناسبة، تشكل ركناً أساسياً من أركان مشاركة الشارقة بيوم المعاق العالمي، وأضاف أن احتفال العالم، في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، باليوم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة، يهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة، وحقوق هذه الفئة، لافتاً إلى أن جامعة الشارقة، أولت اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

بدورها، استعرضت منى عبد الكريم اليافعي، في كلمتها، تاريخ وإنجازات وخطط مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ورؤيتها لتكون مؤسسة رائدة في مناصرة واحتواء وتمكين ذوي الإعاقة في إمارة الشارقة، وقدمت نبذة تعريفية عن المدينة وأقسامها وفروعها المختلفة والعاملين بها، والمراكز التابعة لها، ومنها مركز الشارقة لصعوبات التعلم، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومركز الفن للجميع.

وسلطت اليافعي، الضوء على مشروع إزالة الحواجز، مؤكدة أن جامعة الشارقة ومركز الموارد بها من الجهات الرائدة في هذا المشروع، واستعرضت الإنجازات والمبادرات التي نفذتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والخطط والطموحات المستقبلية، والجوائز التي حصلت عليها المدينة.

من جهته، أشار الأستاذ الدكتور أحمد العموش مدير مركز الموارد بجامعة الشارقة، في كلمته، إلى أن هذا اليوم، والذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992م، يوماً عالمياً للأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف في المقام الأول، إلى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع، لضمان حقوق المعاقين.

وأكد أن هذا الاحتفال، يجسد إدراك الجميع بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن جامعة الشارقة أولت اهتماماً خاصاً بهذه الفئة من خلال تأسيس مركز الموارد، ليكون بمثابة الهيئة المرجعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى مسؤولية الاحتواء والتمكين والدمج، من خلال منظومة عمل متكاملة وشاملة، تبدأ من مرحلة بدء الالتحاق بالجامعة والتسجيل فيها، وتمتد إلى ما بعد التخرج.

وتضمن الملتقى، عرضاً لمجموعة من النماذج الناجحة، من الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، وخبراتهم والدعم المقدم لهم، من مركز الموارد بالجامعة، وكيف أثر هذا الدعم في مستقبلهم العلمي والمهني.

وفي نهاية الملتقى، تم تكريم الجهات المشاركة، وهي إدارة الشرطة المجتمعية في إمارة الشارقة، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز الفن للجميع، ونادي الثقة للمعاقين.