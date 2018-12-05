جامعة خليفة من أفضل 200 مؤسسة أكاديمية عالمية

الشارقة 24 – وام:

حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ضمن أفضل 200 جامعة، في تصنيف مؤسسة "تايمز" للتعليم العالي لجامعات العالم للعام 2018، في مجال الهندسة والتكنولوجيا، الذي ضم أكثر من 900 جامعة، من كافة أنحاء العالم.

وجاءت الجامعة، ضمن النطاق 176-200 في التصنيف، وهو ما يعد قفزة مهمة ونوعية لما تم تحقيقه في التصنيف الماضي، حيث حلت الجامعة ضمن نطاق 201-250 في التصنيف الذي شمل 500 مؤسسة تعليم عالي عالمية، في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

ويسلط هذا التصنيف، الضوء على الجامعات الرائدة في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية والكيميائية والمجالات الهندسية العامة.

كما تأتي جامعة خليفة في المرتبة الأولى، إلى جانب 11 مؤسسة تعليم عالي دولية أخرى في مؤشر "دخل الصناعة" في هذا التصنيف، وذلك حسب تقرير مؤسسة التايمز لجامعات العالم للعام 2019 الصادر في سبتمبر الماضي.

ويعد "الدخل الصناعي"، أحد المعايير الخمسة التي يتم تجميع مؤشرات الأداء، وفقاً لها ويقيس مقدار نقل المعرفة، وهو ما يعرف أيضاً بدخل الأبحاث من القطاع الصناعي، لكل موظف أكاديمي، حيث يدل على قدرة المؤسسة على المساهمة، في تحقيق دخل للمؤسسات الصناعية من خلال الابتكار.

وأعلن الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن حصول جامعة خليفة، على تصنيف أفضل 200 مؤسسة أكاديمية، في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية، في مجال الهندسة والتكنولوجيا للعام 2019، يدل على التأثير الكبير للأبحاث التي تقوم بها الجامعة، في هذه المجالات الحيوية.