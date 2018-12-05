كليات التقنية تعزز مشاركة الشباب في صناعة القرار

الشارقة 24 – وام:

استضافت كليات التقنية العليا بالشارقة، مبادرة "شورك"، والتي تأتي بتوجيهات من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بضرورة اعتبار الشباب جزءاً من صناعة القرار والمبادرات الاستراتيجية، حيث جاءت انطلاقة "شورك" من كليات التقنية بالشارقة، وستستمر لتشمل كافة الكليات بفروعها الـ16، على مستوى مختلف إمارات الدولة.

وشارك الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، في أولى جلسات مبادرة "شورك"، بحضور الدكتور عبد الله السويجي مدير كليات التقنية بالشارقة، وأحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية، وفاطمة الحمادي المدير المساعد للحياة الطلابية، ومسؤولي مختلف الإدارات بالكليات، وبمشاركة أكثر من 90 طالباً وطالبة، وتمحورت المناقشات حول 14 محوراً يمس حياة الطلبة بالكليات، فيما يتعلق بالشؤون الطلابية والأكاديمية واللوائح والسياسات والخدمات ومنصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات التي تهم الطلبة.

وتفاعل الطلبة بشكل كبير مع "شورك"، وقدموا العديد من الآراء، وناقشوا الكثير من الجوانب التي تمسهم، ومن بين أبرز ما تقدموا به تأكيدهم أهمية المرشد الأكاديمي، الذي توفره الكليات، ورغبتهم في أن يكون هذا المرشد ذاته مرافقاً لهم طيلة سنوات الدراسة، ليكون متابعاً لتطورهم الدراسي، ومدركاً لاحتياجاتهم، كذلك رغبتهم في مزيد من المساقات التخصصية في مجالاتهم، ودعم إرشادهم فيما يتعلق بالمتطلبات الدراسية لكافة سنواتهم الدراسة قبل الالتحاق بها لمعرفة تطور المواد والمساقات الدراسية.

وطالبوا بتفعيل التبادل الطلابي بين الكليات والجامعات العالمية، في إطار الشراكات التي تعقدها الكليات، وكذلك توسيع فرص التدريب العملي، وأبدوا رضاهم عن العمل التطوعي ورغبتهم في أن يتم ربط فرص التطوع والخدمة المجتمعية بتخصصاتهم لتكون الفائدة أكبر، وأن تصدر لهم شهادات إلكترونية توثق إنجازهم من الساعات التطوعية، لتكون إضافة لرصيدهم بما يدعم توظيفهم.