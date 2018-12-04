افتتاح مقر جمعية اللغة العربية في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مقر جمعية اللغة العربية، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد الدكتور النعيمي على أهمية إبراز اللغة العربية واستثمار البيانات المتعلقة فيها مع تسارع التكنولوجيا وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم، كما أكد على ضرورة تفعيل التعاون بين الكليات للاستفادة من طاقات الطلبة في الجوانب النظرية والتطبيقية المشتركة، وتدعيمها بالبيئة التقنية الحديثة.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز روح التعاون بين الطالبات لممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية المتعلقة بقسم اللغة العربية وآدابها، من حيث عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .