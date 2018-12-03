طلاب الجامعة القاسمية يتعرفون على جهود "دار زايد للثقافة"

الشارقة 24:

قام طلبة الجامعة القاسمية بزيارة علمية إلى دار زايد للثقافة الإسلامية، بمقرها في مدينة عجمان، للتعرف على مختلف أنشطة وبرامج الدار، وذلك في إطار مجموعة الرحلات العلمية التي تنفذها الجامعة بهدف إكساب طلابها فكرة عن أعمال المؤسسات الناشطة في المجتمع وما تقدمه من عطاء كبير.

وتعرف الطلبة على أدوار وأنشطة الدار من حيث جهودها في توفير العناية اللازمة للمسلمين الجدد وتقديم الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم وما تتولاه من جهود في تفعيل أسلوب التعايش مع المجتمع المسلم.

وتجول الطلبة في انحاء الدار وتعرفوا بشكل مكثف عن مقومات ورؤية عمل الدار وتعريف المهتمين بالإسلام على حقيقته وجوهره ونشر روح التسامح والتعايش السلمي مع الآخرين.

وقدمت مديرة الدار شرحاً وافياً عن أهداف الدار وأهم أنشطتها وفئاتها المستهدفة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة أولها التعريف بالثقافة الإسلامية للراغبين بذلك من غير المسلمين وتعليم المهتدين الجدد الأحكام الشرعية الضرورية وتنمية ثقافتهم حول الإسلام والعمل على دمجهم في المجتمع وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقدمت نماذج من آليات تقديم أوجه الرعاية لهذه الفئة التي تدخل الإسلام وعرفت الطلبة على مختلف الجهود في خدمة المسلمين ورعايتهم السابقة واللاحقة وأهمية نشر روح الوسطية بين هؤلاء المسلمين.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أهمية قيام الجامعة بتنظيم رحلات إلى عدد من المؤسسات العاملة في خدمة الوطن ومنها دار زايد للثقافة الإسلامية والمعنية بنشر الإسلام بين المسلمين ودورها في خدمة هذه الفئة وأشار إلى أهمية أن يتعرف الطلبة على دور الدار وتفهم لهذه الثقافة والتي تشكل لهم مرتكزاً لهم الدين الإسلامية ووسطيته.