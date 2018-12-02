جامعة الشارقة تنظم "المؤتمر الآسيوي لطب الأسنان" الخميس

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة ، تنظم الجامعة يوم الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد الآسيوي ودول المحيط الهادي لطب الأسنان التحفظي "ConsAsia".

يأتي المؤتمر في نسخته الأولى ليعرض أحدث العلاجات في طب الأسنان والابتكارات التي يتم ممارستها في عصرنا.

ويهدف المؤتمر إلى تناول كل المستجدات في مختلف تخصصات طب الأسنان التحفظي والتي تشمل التركيبات السنية وعلاج الجذور وعلاج اللثة وطب الأسنان الرقمي من خلال متحدثين رئيسيين ومعروفين على نطاق العالم في طب الأسنان، إلى جانب أطباء وباحثين خبراء من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا ليشاركوا خبراتهم في مجال طب الأسنان بهدف السعي إلى الحفاظ على الأسنان الطبيعية والعلاجات التي تحد من خسارة هذه الأسنان.

وتعرض خلال جلسات المؤتمر العلمية التي تستمر يومين أكثر من 45 ورقة بحثية في مختلف التخصصات الأكاديمية و25 محاضرة نظرية و4 ورش عمل تدريبية، وذلك بمشاركة العديد من الباحثين والمتحدثين الدوليين من أكثر من 30 دولة حول العالم، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 400 طبيب وطالب طب أسنان.