رشاد سالم: اليوم الوطني تجسيد صادق لمفهوم الوحدة

الشارقة 24:

تقدم الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ 47، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الأمارات الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وأشاد مدير الجامعة القاسمية في كلمة له في اليوم الوطني بالإنجازات التي سطرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أقام دولة الاتحاد على منهاج راسخ ثابت قوامه العدل.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني تجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت ليضمها وطن واحد يعمه الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار يبذل أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه.