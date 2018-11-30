الجامعة القاسمية تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:





نظمت الجامعة القاسمية، احتفالاً باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، والدكتور عارف الشيخ، وسط مشاركة طلابية كبيرة.

بدأ الاحتفال، بمسيرة تقدمتها الفرقة العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وبموكب من الدراجات النارية، طاف الجامعة، بعدها تجول الشيخ صقر القاسمي، ومدير الجامعة القاسمية، والحضور، في أكشاك الطلبة، والتي عبرت عن حبهم للإمارات، ثم افتتحوا معرضاً فنياً، عن حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي قاعة المسرح، عرضت فقرات مدرسية، إلى جانب أوبريت زايد لمنشد الشارقة.

وكانت فقرات المسرح، قد بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة للأستاذ الدكتور رشاد سالم، هنأ فيها القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ 47 لقيام الاتحاد، ثم ألقى الدكتور عارف الشيخ، قصيدة تغنى فيها بالدولة وتقدمها، وإنجازات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم عدد من طلبة الجامعة، قصائد باللغة العربية الفصحى، عبرت عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.