الجامعة القاسمية تحيي "يوم الشهيد"

الشارقة 24:

أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن يوم الشهيد يوم خالد في تاريخ الإمارات، بعد أن رفع الشهداء هامات الوطن من خلال تضحياتهم الغالية التي قدمها للوطن وبذلوا وقدموا أرواحهم ودمائهم لنصر الحق.

وأشار إلى أن هذه الذكرى هي مناسبة وطنية ترسخ في نفوس الجميع معاني عليا من الوطنية والولاء وتعد ترجمة حقيقة لما كنا وما زلنا نردده كل يوم في نشيد الوطن.

جاء ذلك بمناسبة يوم الشهيد حيث شاركت الجامعة بهذا اليوم من خلال تنكيس العلم ورفعه والدعاء لأرواح الشهداء.

وأكد الاستاذ الدكتور رشاد سالم بأن هذه المناسبة تعكس عظمة الشهادة وتعزيز لمكانة شهداء الوطن الأبرار لدى قيادتنا الرشيدة.

وأشار بأننا في يوم الشهيد نتدبر كيف أن شهداءنا الكرام قد أعطوا حياتهم في سبيل أن نحيا جميعاً أحراراً أعزاء وفي سبيل أن تحيا الإمارات وهي قوية بالقيم والمبادئ السامية التي تشكل مسيرتها، نحن في يوم الشهيد نرى عظمة الإمارات في تضحيات شهدائها وفي حرص الإمارات كلها على تمجيدهم والاحتفال بذكراهم العطرة.