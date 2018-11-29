جامعة الشارقة تحيي ذكرى "يوم الشهيد"

الشارقة 24:

تخليداً لتضحيات جنود الوطن الشهداء الذين ضحوا بأغلى أمانة أهداها الله عز وجل للإنسان وهي الروح، حتى أصبحوا رمزا للوفاء والواجب تتعلم منهم الأجيال القادمة معنى الواجب الوطني متجسداً في الوفاء والتضحية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيث من أجل رفعة رايته، نكست جامعة الشارقة علم الدولة صباح الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ليعاد رفعه مرة أخرى خفاقاً في السماء مصحوباً بالسلام الوطني بعد الوقوف دقيقة صمت للدعاء لشهداء الوطن.

حضر الفعالية، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ ويليام مات أياسدون، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومدراء المراكز والإدارات وجميع العاملين بالجامعة.