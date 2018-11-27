جامعة زايد تستضيف مؤتمر الإدارة المسؤولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الشارقة 24:

تحت رعاية معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، تستضيف جامعة زايد يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، في مركز المؤتمرات بفرعها بدبي، المؤتمر الإقليمي الثامن لتعليم الإدارة المسؤولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المؤتمر هو مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تأسست في عام 2007 كمنصة لرفع مستوى الاستدامة في المدارس في جميع أنحاء العالم وتزويد دارسي الأعمال اليوم بالقدرة على تقديم التغيير غداً.

ويعكس انعقاد المؤتمر التزام جامعة زايد بمسار التميز والتطوير الذي أرسى قواعده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة "طيب الله ثراه"، وتواصل القيادة الرشيدة انتهاجه وتعزيز أهدافه.

وقال الدكتور وسيم أباظة الأستاذ المساعد في كلية الإدارة بجامعة زايد، ورئيس المؤتمر: "لقد تم تصميم هذا المؤتمر ليتكامل مع مبادرات الرؤية 2021 باستخدام عملية تطوير مبتكرة، والهدف من ذلك هو الجمع بين الأكاديميين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومناصري الاستدامة في القطاع العام، لمناقشة ومشاركة وتصميم مستقبل المجتمعات والاقتصادات والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأكد أباظة، أنه خلال المؤتمر، سيكون بوسع المشاركين الإدلاء بآرائهم واستعراض خبراتهم والتعرف على أفضل ما حققته الإمارات من حيث الاستدامة، والاستفادة من ذلك في إنشاء وتصميم مبادرات عملية لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منظماتهم.

وسيجتمع الخبراء، بالتعاون مع جامعة دبي والجامعة الأميركية بالشارقة ومعهد تكنولوجيا الإدارة، لمناقشة المشاريع الاجتماعية والتنوع في الأعمال والأعمال المسؤولة والأبحاث المستدامة.