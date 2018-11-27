"الشارقة الإسلامي" يُعّرف طالبات الجامعة القاسمية على العمل المصرفي

الشارقة 24:

في إطار تعزيز علاقاته مع الجامعات والمؤسسات البحثية، استقبل مصرف الشارقة الإسلامي، مُؤخراً، عدداً من طالبات الجامعة القاسمية في الشارقة، بهدف الاطلاع على منتجات المصرف التمويلية والاستثمارية وغيرها من الخدمات المصرفية، وبصفة خاصة في عقوده التمويلية وعقود الشراكة التي يبرمها مع متعامليه، وكذلك بطاقات الائتمان، وعقود الشراكة التي يبرمها المصرف مع عملائه، إلى جانب التعرف على طبيعة الشروط.

وكان في استقبال الطالبات، عبد القادر كاسر رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي في مصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من أعضاء فريق عمله، حيث قدم الزميل عيسى عبد الرحمن الحجي مسؤول وحدة التدريب والتطوير والبحوث بالإدارة كل ما تحتاج إليه الطالبات من معلومات خاصة، تتعلق بقطاعي البطاقات الائتمانية وعقود الشراكة.

وخلال الزيارة، عقد المصرف ورشة تدريبية لطالبات الجامعة، واللواتي يدرسن مساقي "قضايا فقهية معاصرة" و"فقه المعاملات"، تضمنت تعريفهن على آلية عمل المصرف بشكل عام، وتعاملاته المالية، والضوابط الشرعية التي يتم على أساسها صياغة المعاملات المالية، خاصةً تلك التي تتعلق بالبطاقات الائتمانية، كما تضمنت الورشة تعريفهن بأنواع عقود الشراكة مثل العنان والمفاوضة والأعمال والوجوه والمضاربة، والفروق فيما بينها والأسس التي تقوم عليها هذه العقود.

وفي هذا الصدد، قال عبد القادر كاسر: "يرتبط مصرف الشارقة الإسلامي بعلاقة وطيدة مع الجامعة القاسمية، حيث دأب المصرف على تنظيم ورش عمل تدريبية مختلفة لطلبة الجامعة، تتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي، وذلك بهدف تعريفهم على طبيعة آليات التعامل في المصارف الإسلامية بشكل عام، والقوانين التي تحكم تعاملاتها المالية".

وأضاف كاسر: "خلال زيارة الطالبات، تم التركيز على أنواع البطاقات الائتمانية التي يصدرها المصرف وآلية العمل المعتمدة فيها، والأسس الفقهية والضوابط الشرعية التي نعتمدها في تعاملنا مع هذه البطاقات، في ظل وجود شريحة كبيرة من المجتمع باتت تتوجه نحو استخدام هذه البطاقات في كافة تعاملاتها المالية، كما أن المصرف يتعامل مع أنواع كثيرة من عقود الشراكات، والتي على ضوئها نحدد طبيعة وشكل التعامل بيننا وبين العميل، ولذلك سعينا خلال الورشة التدريبية إلى توضيح الفروق بين هذه العقود واستخداماتها، والطرق المعتمدة لسن شروطها، بحيث تكون منسجمة تماماً مع الضوابط الشرعية التي يتعامل بها المصرف".

وخلال الزيارة، قامت الطالبات بجولة بين عدد من أقسام المصرف المتخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية، وصياغة عقود الشراكة وأنواعها المختلفة، واستمعن من موظفي الأقسام إلى شرح واف، لطبيعة عمل هذه الأقسام، والبرامج المستخدمة فيها، والفرق فيما بينها.