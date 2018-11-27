طلاب جامعة الشارقة يحتفلون باليوم الوطني 47

الشارقة 24:





تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، احتفلت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الشارقة باليوم الوطني 47، بحضور نواب المدير وعمداء الكليات ومدراء المراكز والإدارات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني والتي عزفته الفرقة العسكرية الموسيقية لأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالتزامن مع عبور الطائرة العامودية التي تحمل علم دولة الإمارات وسط تفاعل كبير من الحضور، ثم ألقى الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب كلمة ترحيبية قال فيها: " اسمحوا لي اليوم أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة حفظه الله وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للدولة حكام الإمارات بهذه المناسبة العزيزة مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد عزيزاً آمناً مطمئناً."

وأضاف قائلاً: "بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم مستذكرين الفرسان الأوائل الذين أعلنوا الاتحاد ليصبح عنوان فرح واعتزاز مترحمين على أرواحهم الطاهرة، فاليوم نحتفل بالإنجازات العظيمة التي تحققت منذ إعلان الاتحاد بفضل حكمة قيادة هذا البلد وعلى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية حيث أصبحت دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل جهودها في إرساء قواعد من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام والتقدير."

كما ألقى الطالب علي حميد بن لاحج الكتبي رئيس مجلس الطلاب كلمة عبر فيها عن أهمية نعمة الاتحاد، ووجه الشكر للقادة الأوفياء حكام الإمارات الذين بذلوا الغالي والنفيس وقاموا بخدمة الشعب الوفي، ثم قدم الطالب حمد الكندي قصيدة "سبع دانات"، تلاها أغنية وطنية للطالب الكفيف ماجد الجناحي، ثم قدمت فرقة المزاريع الحربية فقرة الفنون الشعبية، كما قدمت مدرسة الذيد العسكرية عرض عسكري مميز وسط تشجيع وهتافات الحضور، وكذلك قدم طلاب النادي السعودي فقرة شعبية وقصيدة غنائية، ثم قدم طلاب عمادة شؤون الطلاب فقرة العلم، ثم انتهت الفقرات بأنشودة غنائية وطنية قدمها كل من الطالب عمر المسعود والطالب عادل الرئيس، ثم تجول الحضور على الخيم التراثية والتي شاركت من خلالها كليات الجامعة والإدارات المختلفة ومجلس الطلاب والأندية الطلابية.