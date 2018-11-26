جامعة زايد بأبوظبي تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:





نظمت أسرة جامعة زايد احتفالية في فرعها بأبوظبي، ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهدها الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، بحضور الدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

استهلت الاحتفالية في الساحة المركزية "الكورتيارد" بالنشيد الوطني ثم أداء القَسَم، ثم انطلقت عروض فولكلورية للفرقة الحربية، شملت أهازيج وقصائد نبطية وأغاني حماسية مصحوبة برقصات تراثية.

وفي مبنى الطالبات، تضمنت الفعاليات أيضاً أنشطة مختلفة توزعت على أركان منتشرة بالصالة المركزية، حيث استعرضت الطالبات جوانب من التراث الشعبي المحلي مثل العرس الإماراتي التقليدي والقهوة الشعبية والأكلات الشعبية ورقصات الأطفال وأزيائهم وألعابهم التراثية والحرف التقليدية.

كما تضمنت الفعاليات معرضاً مشاركاً للخط العربي والرسم للفنان خالد الدرمكي، وعرض فيلم وصور تذكارية من حياة مؤسس الدولة الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، وركناً حول التعاون الإماراتي- الياباني ممثلاً في "خليفة سات"، أول قمر صناعي تم تصنيعه في الدولة بالكامل، بأيدي مهندسين إماراتيين وتم إطلاقه من المحطة الأرضية في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، يوم 29 أكتوبر الماضي.

أما في مبنى الطلاب، فتوزعت الفعاليات بين تجسيد للصورة التراثية لتقاليد "المجلس" في البيت الإماراتي، إلى جانب القهوة الشعبية والأكلات الشعبية والمسابقات التراثية.