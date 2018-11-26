أكاديمية الشيخ زايد للبنين بأبوظبي تنال تقدير "أبل"

الشارقة 24 – وام:





حققت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بأبوظبي، إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على تقدير "مدرسة أبل المميزة"، على مستوى العالم للسنوات 2018 -2021.

ويعد هذا الإنجاز إضافة إيجابية ومميزة تعزز الاستراتيجية التعليمية التي تتبناها الأكاديمية، وفق أعلى المعايير الدولية، ويصنف هذا الإنجاز العالمي الأكاديمية ضمن المدارس المميزة في العالم، والتي تطبق وتوظف تقنية المعلومات في التعلم والابتكار في البيئة التعليمية.

وقام وفد رسمي من شركة "أبل" بزيارة إلى مقر الأكاديمية في أبوظبي، لتكريم الأكاديمية ومنحها الوسام الدولي.

بدأت مراسم التكريم بكلمة ألقاها، ممثل شركة أبل في الشرق الأوسط، الذي منح الأكاديمية وسام التقدير وتسلمته مريم صقر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة العين للاستثمارات التعليمية "الشركة المالكة للأكاديمية"، التي ألقت كلمة بهذه المناسبة، عبرت فيها عن فخرها بهذا الإنجاز العالمي، الذي حققته أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في أبوظبي، والذي جاء تزامناً مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني الـ 47.

حضر التكريم الدكتور طارق العامري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعليمية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور.