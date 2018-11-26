مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ينظم محاضرة علمية

الشارقة 24:

نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة المحاضرة العلمية تحت عنوان "هل نحن وحيدون؟"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة بجامعة الشارقة، وهواة الفضاء والفلك، ألقتها الأستاذة سلمى صبحي مساعد باحث في مركز النيازك في المركز.

وتأتي المحاضرة في إطار بحث أهم النظريات والدلائل والآراء العلمية حول وجود حياة أخرى – كالمخلوقات الفضائية – في الكون خارج كوكب الأرض، وتطرقت المحاضرة على عدد من القضايا والموضوعات، منها المحاولات السابقة والمعاصرة للتواصل مع الحياة الأخرى في الكون، وطرق تصورنا وتشكيلنا للمخلوقات الفضائية، الاكتشافات الجديدة لكواكب خارج المجموعة الشمسية، والعلاقة بين النيازك ودلائل وجود المخلوقات الفضائية.

وتفاعل الحضور مع موضوع المحاضرة، مما يساهم في تعزيز دور مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك كمركز بحثي علمي رائد في المنطقة ويدعم ثقافة البحث العلمي واكتساب المعرفة.