الجامعة القاسمية تنظم أولى جلسات "رواق الشعر العربي"

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أولى جلسات "رواق القاسمية للشعر العربي"، بمبنى كليات الطلاب والذي يعد من الإضافات النوعية المعنية بتعزيز الحراك الثقافي والمعني بالشعر ورافده.

ويعد رواق القاسميّة الذي تنظّمه اللجنة الثقافيّة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، ويهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية اللامنهجيّة في الجامعة، واكتشاف المواهب الأدبية وتشجيعها.

والقى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الاستاذ الدكتور حسن الملخ كلمته، مؤكداً أنَّ رواق القاسميّة للشعر يؤكّد هذه القيم وأهمية الرواق ودوره في خدمة ميادين الثقافة والارتقاء بالطلبة.

ثم تناول الكلمة بعد ذلك مدير الجامعة القاسمية الدكتور رشاد سالم مبارِكاً هذا النشاط اللاصفيّ المتميّز تحت مظلّة الاسم الأصيل "رواق القاسميّة" ومُعلنا انطلاق الفعالية، ودعمها لتكون علامة فارقة في الأنشطة الإبداعيّة الثقافيّة للجامعة القاسميّة، وخاصة في دعم اللغة العربيّة وآدابِها انطلاقًا من رؤية الجامعة القاسميّة ورسالتها.