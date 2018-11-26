عمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة تحتفل باليوم الوطني 47

الشارقة 24:





تحت رعاية وحضور سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة احتفالات عمادة شؤون الطالبات باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أتت هذا العام تحت شعار "لأجلك يا زايد" بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية المحلية، وبمشاركة جميع أقسام عمادة شؤون الطالبات والكليات بالجامعة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني وسط مشاعر الولاء والانتماء للوطن من الحضور، ومن ثم قامت فرقة صقور الإمارات الحربية بتقديم بعض الرقصات الشعبية وترديد الأهازيج المتنوعة، وشارك كل من الشاعر جاسم العبيدلي والشاعر الشيخ ماجد الخاطري بإلقاء العديد من الأبيات الشعرية المتنوعة عن حب الوطن والانتماء له، إلى جانب ذلك قام فريق المرشدات من مدرسة واسط للتعليم الثانوي بنات بتقديم عرض بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وقامت مدرسة النوف للبنات بتقديم أوبريت "إماراتي .. إماراتي".

ومن ثم تجول سعادة مدير الجامعة يرافقه عدد من النواب وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في المعرض المصاحب لأقسام العمادة والكليات، والذي ضم جدارية عمل جماعي بعنوان "فرحة الاتحاد" إلى جانب العديد من الأنشطة والمسابقات التراثية، وعرض نماذج للزي الشعبي الإماراتي ودكان الفريج وبعض الأدوات التقليدية والمستحضرات التجميلية التراثية، كما تم عرض إنجازات المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الماضي والحاضر، وأهم الأماكن التراثية والسياحية في الإمارات، وتم تقديم المأكولات الشعبية المتنوعة، بالإضافة إلى ركن المشغولات اليدوية، والحناء، والتصوير، والرسم.

واختتم الحفل، بتكريم الجهات المشاركة والإعلان عن الفائزين في مسابقة أجمل ملصق عن اليوم الوطني.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، كما حضر الحفل العديد من مدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطالبات بالجامعة.