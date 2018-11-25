جامعة الشارقة تنظم يوماً مفتوحاً لطلبة المدارس الثانوية

الشارقة 24:





نظمت إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة، وبالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الشارقة، اللقاء الإرشادي لطلاب المدارس الثانوية، للتعرف على التخصصات الأكاديمية والأقسام العلمية والبرامج الدراسية في كلية العلوم.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بالجامعة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم. حيث بلغت عدد المدارس المشاركة في هذا اللقاء 16 مدرسة، ويمثلها ما يقارب من 800 طالب وطالبة.

ويأتي اللقاء بهدف إتاحة الفرصة أمام طلاب المرحلة الثانوية، والذين ينهون العام الدراسي في وقت مبكر، للتعرف على التخصصات المتنوعة التي تطرحها كلية العلوم، التي تتميز برامجها بالاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأميركي للهندسة والتكنولوجيا ABET والجمعية الملكية البريطانية.

كما تعمل كلية العلوم بجامعة الشارقة على توفير بيئة أكاديمية وبرامج تعليمية متخصصة ومتميزة قادرة على إعداد قادة للمجتمع، يتمتعون بخبرات أكاديمية وبحثية ومهنية ومهارات تحليلية وإبداعية ونقدية، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي، والعمل على استحداث العديد من التخصصات العلمية التي تخدم وتواكب رؤية الدولة المستقبلية وتلبي حاجة سوق العمل، حيث تمنح كلية العلوم شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة، والتقنيات الحيوية، والرياضيات، والفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، والكيمياء، والبترول والجيوفيزياء والاستشعار عن بعد.

وتتيح تلك التخصصات والبرامج المتميزة فرص كبيرة للالتحاق في الكثير من مجالات سوق العمل ومنها، قطاعات النفط والغاز، وزارة التربية والتعليم، القطاعات الصناعية، البنوك، الاتصالات، القطاعات الصحية، مراكز الأبحاث المتخصصة، شركات الكهرباء والماء، وزارة الداخلية والشرطة، دوائر الأرصاد الجوية والمطارات، مراكز الفلك والأقمار الصناعية.

كما أن لكلية العلوم العديد من مجالات التعاون مع المجتمع المحلى بمختلف مؤسساته منها التعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، ومنطقة الشارقة التعليمية، ووزارة التربية والتعليم، كما تقوم الكلية أيضاً بالتعاون الوثيق مع مختبرات هيئات ومؤسسات عالمية مرموقة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختبر "سيرن" التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، والمركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) في إيطاليا وكذلك مع عدة مراكز عالمية متخصصة في مجال علوم الفضاء والفلك.