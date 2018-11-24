جامعة الشارقة تخرج دفعة "دبلوم إدارة البيانات" من كوادر الشرطة

الشارقة 24:

أقام مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، حفل تخريج "الدبلوم المهني في إدارة البيانات والتحليل الإحصائي واستنباط النتائج"، بمشاركة 26 متدرباً من مختلف القيادات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر الحفل، الذي أقيم بالمبنى الرئيس بجامعة الشارقة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والعقيد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، والمقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام.

وأكد مدير جامعة الشارقة في كلمة له بهذه المناسبة أن الجامعة ومنذ أن أسسها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على خدمة وتنمية المجتمع المحلي، وأضاف أن جامعة الشارقة أصبحت في مرتبة متقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة بدعم ورعاية رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة، وأثنى مدير الجامعة على الجهود المبذولة من قبل متدربي الشرطة والقائمين على تنفيذ البرنامج، كما أثنى على دعم القائد العام لشرطة الشارقة للجانب العلمي الأكاديمي بين موظفي الإدارات التابعة لشرطة الشارقة، بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

من جانبه، قدم سعادة اللواء سيف الزري الشكر لأسرة جامعة الشارقة وعلى رأسها مديرها، وأضاف أننا محظوظين في إمارة الشارقة باهتمام ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة بموضوع التعليم، مؤكداً بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي عملية إدارة البيانات والتحليل الإحصائي اهتماماً خاصاً، نظراً لأهميته في صياغة القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة، لذلك سوف يعمل كل من الخريجين في موقعه ليزود أصحاب القرار بالمعلومات المبنية على التحليل الإحصائي واستنباط النتائج ليتخذ المسؤول القرار السليم، وفي نهاية حديثه شكر الخريجين عن التزامهم أثناء البرنامج وتمنى لهم التوفيق وحثهم على نشر ما تعلموه بين زملائهم.

وأشاد الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي، بالالتزام الكامل من جانب المتدربين، وأوضح أن البرنامج تضمن 3 مستويات، تهدف رفع كفاءة وفعالية الموظفين العاملين التي تنصب مهامهم في مجال البحث والإحصاء بحيث يكونوا قادرين على تصميم أدوات جمع البيانات لمختلف المواضيع، ثم إدخالها وتدقيقها في البرنامج الإحصائي (SPSS) من خلال تعريف المتدربين بكيفية وصف الظاهرة المدروسة عن طريق استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية، وتعريفهم بكيفية اجراء التحاليل الإحصائية المتقدمة بالإضافة إلى بعض احصاءات غير البارا مترية التي تسهم في تنمية مهارات المتدربين وتزيد من قدراتهم على استخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها واستنباط النتائج، وركز البرنامج بشكل كبير على الجانب التطبيقي، حيث قدم كل متدرب في نهاية البرنامج مشروع بحث علمي له علاقة بعمله.