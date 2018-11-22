مؤتمر في "أميركية الشارقة" يبحث "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"

الشارقة 24:

اجتمع خبراء في مجالات الصناعة المختلفة، وأكاديميون من كافة إمارات الدولة، الخميس 22 نوفمبر، في مؤتمر علمي عقدته الجامعة الأميركية في الشارقة، لبحث آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية المتعلقة بالمدن الذكية.

وتضمن المؤتمر، الذي عقد ليوم واحد تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الإصطناعي وانترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية في المدن الذكية"، عدداً متنوعاً من العروض والمناقشات.

وشارك في المؤتمر أكثر من 100 ممثل وخبير وأكاديمي من مختلف مجالات الصناعة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الجامعة والأساتذة والطلبة والخريجين. ويعكس هذا المؤتمر الذي نظمه قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، التزامها بأن تصبح منبراً للبحوث والإبتكارات خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.