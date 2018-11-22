جامعة الشارقة تنظم "منتدى أبحاث برنامج التبادل الطلابي"

الشارقة 24:

استعرض الطلاب الملتحقون بجامعة الشارقة، والمنتمون لأكثر من 15 دولة، ضمن برنامج التبادل الطلابي الدولي، أبحاثهم التي تم إجراؤها خلال فترة تواجدهم في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، وتحت إشراف عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بها، في التخصصات العلمية والهندسية.

جاء ذلك بحضور أ. د. معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وأ. د. عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، وأعضاء الهيئة التدريسية من الفرق البحثية بالجامعة، مع الباحثين في المعهد.

وأعرب الطلاب المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بتواجدهم في جامعة الشارقة، والتي اكتسبوا من خلالها العديد من الخبرات البحثية، ومهارات العمل ضمن المجموعات البحثية.