انطلاق المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

انطلقت بمقر مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، أعمال المنتدى الدولي الرابع للابتكار وريادة الأعمال، الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.

ويهدف المنتدى بدورته هذا العام، إلى إعداد كفاءات طلابية قادرة على قيادة المستقبل، من خلال أساليب وطرائق تعليم، تحث على البحث والتطوير والابتكار، خارج الفصل الدراسي، وجعل الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، إلى جانب خلق روح التنافسية بين الطلبة.

حضر الافتتاح، سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور فيليب مولينوكس عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أمل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى .

وأكدت سعادة خولة الملا، خلال كلمة لها، أن لغة العصر أصبحت "الابتكار"، وقمة نجاح الابتكار تطبيقه على أرض الواقع، وأضافت أن المنتدى الدولي الرابع للابتكار وريادة الأعمال، يجسد هذه الفكرة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة هذا المنتدى، وانتقاء العنوان المناسب، الذي يتلاقى مع توجيهات الابتكار وينسجم مع المنتدى، وهو "المجلس الاستشاري الذي يحتفي بالابتكار في خططه ويوظفه في أعماله"، مشيرة إلى أن هذا يأتي انطلاقاً من استراتيجية المجلس، التي باركها صاحب السمو حاكم الشارقة، لذلك حرص المجلس من خلال أعضائه وأمانته، على أن يكون له موطئ قدم في المبادرات الابتكارية، من خلال توظيفها بما يتناسب وطبيعة عمله التشريعية.

وأعربت سعادة خولة الملا، عن سرورها من خلال هذا الحفل، بإطلاق مبادرة "حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية"، والتي تتلاقى مع مجموعة المبادرات الاستراتيجية للمجلس، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتطوير مسارات العلاقة مع المجتمع، واستحداث آليات تواصل مجتمعي فاعلة، بهدف إيجاد ودعم حلول جديدة للتحديات المجتمعية الراهنة.

من ناحيته، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في كلمته، أن الابتكار من الموضوعات والقضايا التي تهتم بها الجامعة، التي أسسها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكي تكون مشروعاً وطنياً قومياً تنموياً، يتميز الخريج منها بأنه الباحث والمهني والقيادي، الذي يسهم في تنمية المجتمع وتطويره، ويمتلك أدوات التعامل مع المستقبل الذي تسعى جامعة الشارقة إلى استشرافه حالياً، من خلال خطتها الاستراتيجية التي تعمل على وضعها الآن للسنوات الخمس القادمة .

وأطلق سعادة محمد أحمد أمين مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، خلال كلمة له، الدورة الثالثة من "جائزة غرفة الشارقة للمبدعين"، وأعلن أنه للعام الثالث على التوالي تنطلق جائزة غرفة الشارقة للمبدعين مجدداً، لتكون الشاهد على حرص الغرفة على ممارسة دورها الفاعل، بتحفيز الأفكار الإبداعية والمبتكرة، لدى طلاب وطالبات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إمارة الشارقة، لترجمتها في مشاريع استثمارية رائدة .

وأكد سعادته، أن إطلاق الجائزة بدروتها الثالثة على التوالي، يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتشجيع ودعم الشبان والشابات المبدعين، باعتبارهم محور التنمية وهدفها وأساسها وحاضرها ومستقبلها .

و أعرب عن فخر الغرفة بالمشاريع المشاركة، وأضاف نعلن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والرابعة بالنسبة للمنتدى، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، والتي ستقدم الغرفة خلالها مبلغ 50 ألف درهم، سيتم توزيعها على أربعة فائزين، بواقع عشرين ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، في حين سيكون نصيب المرتبة الثالثة عشرة آلاف درهم، وخمسة آلاف درهم للفائز الذي سينال المركز الرابع.

وأوضح أنه سيتم اختيار الفائزين، من قبل لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والكفاءة، بحيادية وشفافية وموضوعية تامة، وأكد أن الجائزة تشكل جزءاً من عملية تعليمية وتوعوية متكاملة للطلبة، إذ أن التقدم إليها لا يقف عند حدود المشاركة فقط، بل يتعداها إلى تقديم التوجيه والمساعدة للطلبة المشاركين، لتعزيز ملكة الإبداع لديهم، وذلك انطلاقاً من التزام الغرفة بمواصلة العمل على المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، بين صفوف طلبة الإمارات وهم على مقاعد الدراسة.

من جانبه، أوضح الدكتور فيليب مولينوكس عميد كلية إدارة الأعمال، أن المسابقة هذا العام، ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، وسيكون المجال مفتوحاً أمام مجموعة أكبر من المنافسين، وسيتم استقبال مشاركات الطلبة من جميع الجامعات في الدولة وطلبة المدارس الثانوية في إمارة الشارقة، إلى جانب آلية المسابقة والتقييم التي تغيرت، وأكد أنه سيتم اختيار الفائزين خلال شهر الابتكار، في فبراير المقبل.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة أمل آل علي رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الابتكار وريادة الأعمال، إلى أنه على مدى ثلاثة أعوام مضت، حرص المنتدى على غرس ثقافة الابتكار والريادة في عقول الطلبة، ليكون الابتكار أسلوب حياة لهم، يساعدهم في الدخول إلى أسواق العمل، ويعرفهم بأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأضافت أن المنتدى يريد من الطلاب أن ينظروا بجدية إلى ريادة الأعمال، بوصفها خياراً استراتيجياً ومهنياً لمستقبلهم متسلحين بالابتكار والمعرفة.