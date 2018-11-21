"جامعة الشارقة" تنظم ندوة "القانون الجنائي الدولي بمواجهة الجرائم"

الشارقة 24:

نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة، ندوة بعنوان "القانون الجنائي الدولي في مواجهة الجرائم الدولية: التحديات والإشكالات"، وذلك بحضور أ. د. عماد الدين عبد الحي القائم بأعمال عميد كلية القانون، ود. عواد الخلف عميد كلية الشريعة، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتضمنت الندوة 4 جلسات، بحثت الأولى موضوع "القانون الجنائي الدولي والجريمة الدولية المفهوم والمصادر"، وناقشت الثانية، موضوع "المسؤولية الجنائية في إطار القانون الجنائي الدولي"، وتمحورت الثالثة، حول موضوع "قضايا خاصة في القضاء الجنائي الدولي"، أما الرابعة، فبحثت "معالجة المشرع الإماراتي للجرائم الدولية".