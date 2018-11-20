مرسم جامعة الشارقة يعرض أعمال الطلاب من "الإيبوكسي"

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة، يرافقه الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، معرض فني تحت عنوان "فن الإيبوكسي" والذي نظمه المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والسيد عبد الرشيد محمد مدير مكتب الالتزام بالجامعة.

يعد المعرض، والذي شارك به 11 طالباً من المنتسبين للمرسم الجامعي من مختلف كليات جامعة، أحد أنشطة المرسم الجامعي التي تقام على مدار العام الأكاديمي والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف وتنمية مواهبهم من خلال إتاحة الفرصة لهم في التعبير عن أنفسهم عن طريق أشكال الفن المختلفة.

يأتي المعرض نتاج ورشة فنية نظمها المرسم الجامعي على مدار شهر ونصف لعدد من الطلاب حول تقنيات استخدام مادة الإيبوكسي، حيث تمزج مع مادة المصلب الخاص بها لتعطى الصلابة المطلوبة التي تم استحداث استخدامها في مجال الديكور والأثاث، ومن خلال الورشة ثم المعرض الفني، فتح المرسم الجامعي المجال أمام الطلاب من اكتساب مهارة جديدة يستطيع توظيف خامات مختلفة في صنع قطع فنية بمنزلة أو تسويقها كعمل تجاري، وقد عرض الطلاب أكثر من 20 عمل فني خلال المعرض والتي تم تنفيذهم خلال الورشة بجانب عرض لطاولة خشبية فنية تحمل خارطة دولة الإمارات ومكتسية بألوان العلم الإماراتي.