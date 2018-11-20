جامعة الشارقة تفوز ببطولة الجامعات الأولى للسباحة

الشارقة 24:

توج فريق جامعة الشارقة للسباحة بالمركز الأول، في منافسات الفرق، ببطولة الجامعات الأولى للسباحة، التي أقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبتنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، وسط مشاركة واسعة من الفرق الجامعية.

ونال فريق جامعة الشارقة المركز الأول، بعد حصوله على المجموع الأعلى من النقاط في كافة المنافسات، في حين حصلت الجامعة الأميركية بالشارقة على المركز الثاني، وجاءت الجامعة الأميركية بدبي في المركز الثالث، وتوج عبد الله الياسي رئيس قسم النشاط الرياضي بجامعة الشارقة، الفرق الفائزة، بحضور صلاح العامري مشرف الأنشطة الرياضية، وإبراهيم حمزة مدرب الألعاب الفردية.

وفي نتائج المنافسات الفردية، حصل على المركز الأول كلٌ من سيف خالد من جامعة الشارقة في سباق 50 م حرة، وأحمد الصاوي من الجامعة الأميركية بالشارقة في سباق 50 م فراشة، ويوسف الحوسني من جامعة الشارقة في سباق 50 م صدر، وخالد المصري من الجامعة الأميركية بدبي في سباق 50 م ظهر.

وأعرب عبد الله الياسي رئيس قسم النشاط الرياضي بجامعة الشارقة عن سعادته بما شهدته البطولة من نجاح كبير على المستوى التنظيمي والفني، مؤكداً أن الهدف الأسمى من البطولة قد تحقق من خلال هذا التجمع بلقاء الفرق الرياضية من مختلف الجامعات بالدولة، ومنح الطلبة الرياضيين الفرصة للتعارف فيما بينهم.

ووجه الياسي شكره لجميع الجامعات التي حرصت على المشاركة في البطولة والمساهمة في نجاحها، وكذلك لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة التي حرصت على توفير كل سبل ومتطلبات النجاح، وأيضاً قدم الشكر للطاقم الإداري والفني في المجمع الرياضي على الدور الكبير في تنظيم البطولة وإظهارها بالصورة التي كانت محل إشادة وإعجاب الجميع.

ومن جهته، أكد الكابتن حازم عميري المنسق العام للبطولة، أن هذا التجمع يعد الأول للفرق الجامعية في الموسم الرياضي الجديد، الذي أتاح المجال للاعبين والمدربين التعرف على مستوياتهم، كونها تأتي في فترة التحضيرات للمشاركة في منافسات السباحة للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، والتي يتطلع فريق جامعة الشارقة للتتويج بها بعد حصوله على وصافة الترتيب في الموسم الماضي.