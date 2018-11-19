اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وشركة "توتال"

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة، اتفاقية تعاون مع شركة "توتال للاستكشاف والإنتاج"، بهدف خلق شراكة مستدامة وبناء جسور للتواصل بين المؤسسات التعليمية الوطنية، وقطاع صناعة النفط، من خلال العمل على مشاريع مشتركة تساعد على دعم تفوق الطلبة وصقل مهاراتهم العملية، وذلك في مقر جناح شركة توتال بمعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2018، مؤخراً.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة، الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن شركة توتال حاتم نسيبة رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج، ورئيس مجموعة توتال في الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الدكتور صلاح طاهر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة توتال، لدعم تفوق الطلبة، من خلال دمجهم في البحوث التطبيقية العملية، وأكد أن جامعة الشارقة تعمل على مد جسور التعاون إلى المجتمع من خلال بناء الشراكات والمبادرات المجتمعية المشتركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تساهم شركة توتال في دعم طلبة جامعة الشارقة، الدارسين بمرحلة البكالوريوس في مجال النفط، عبر توفير منح دراسية لمرحلة البكالوريوس، وتوفير منح للتدريب العملي للطلبة قبل التخرج، بجانب مشاركة توتال في الدراسات والمشاريع البحثية التي تعمل عليها جامعة الشارقة في مجالات الاهتمام المشترك.