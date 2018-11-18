جامعة الشارقة ومؤسسة تاكسي دبي تعززان "التعاون"

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة ومؤسسة تاكسي دبي اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى التعاون في مجالات البحوث العلمية التطبيقية والتدريب والتطوير وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين من خلال دعم المشاريع والمبادرات المشتركة.

وقع الاتفاقية، في مقر جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد حامد، قائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة، مدير معهد بحوث العلوم والهندسة، والدكتور عماد السيوف منسق مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة، والدكتور علي شعيتو رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية في كلية الهندسة، كما حضر توقيع الاتفاقية من جانب مؤسسة تاكسي دبي: المهندس عادل شريف مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول، ومريم المنصوري مدير التسويق والاتصال المؤسسي نائب رئيس فريق الابتكار، والدكتور أمين محمد مدير التخطيط الاستراتيجي، ومحمد كايد أخصائي تميز.

خلال توقيع الاتفاقية رحب الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، بالحضور وأكد أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والمؤسسات الوطنية في الدولة بهدف العمل على تنمية المجتمع وتطويره من خلال حل مشكلاته عن طريق البحث العلمي، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة الشارقة.

وأضاف أن "التعاون مع مؤسسة تاكسي دبي هو فرصة كبيرة للعمل على تطبيق النظريات البحثية والخبرات المتراكمة وتحويلها إلى مشاريع بحثية تطبيقية"، موضحاً أن مكتبات جامعة الشارقة تزخر بالبحوث العلمية التي تهم مؤسسة تاكسي دبي.

وأكد الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي أن المؤسسة تحرص على اللحاق بركب المستقبل من خلال استثمار القدرات الذهنية التي يمتلكها شباب المستقبل والجيل الصاعد واستخدامها في إيجاد حلول وأفكار إبداعية لمشاريع ووسائل النقل والتي تعمل على إحداث تغيير إيجابي في خدمات النقل المقدمة.

وأضاف أن "توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الشارقة يأتي ضمن مساعينا في دعم ورعاية المساقات الجامعية التي تخدم أجندة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من ناحية، وتأكيد مسؤوليتنا المجتمعية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى خدمة المصلحة العامة للطرفين وتحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بالمجتمع المحلي".