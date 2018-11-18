جامعة زايد تفوز بجائزة "أبل" للتميز في دعم ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

فازت إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد، التي تتولى توفير جميع الخدمات الداعمة لتعلم ذوي الإعاقة بالجامعة، بجائزة "برنامج شركة أبل للتميز للأعوام 2018-2020"، وهي جائزة متخصصة في مجال الإبداع والقيادة والتميز العلمي، تمنحها "أبل" للجهات التي تمثل رؤيتها لبيئة مستقبلية تعليمية متميزة.

جاء ذلك تقديراً لتميز هذه الإدارة في توفير جميع الخدمات التي يحتاجها طلبة الجامعة من ذوي الإعاقة للتمتع بتجربة دراسية غير منقوصة، أسوةً بزملائهم، وذلك من خلال تمكينهم من استخدام التقنيات والتطبيقات المساعِدة لتحقيق النجاح في دراستهم الجامعية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها إدارة التسهيلات الطلابية بهذه الجائزة، حيث فازت قبل عامين عن دورتها السابقة للأعوام 2016-2018، لقدرتها على نشر الابتكار في التعليم، وتشغيل مركز التميز التعليمي، الذي يستخدم منتجات "أبل" لإلهام الإبداع والتعاون والتفكير النقدي.

وجرى الاحتفال بتسلم الجائزة في مركز مصادر تكنولوجيا دعم تعلم ذوي الإعاقة بجامعة زايد فرع دبي، بحضور صادق الملا الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، وفاطمة القاسمي مديرة التسهيلات الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة من ذوي الإعاقة.

وأشاد سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، بفوز إدارة التسهيلات الطلابية بجائزة "أبل"، منوهاً بجهودها التي تقوم بها دون كلل والتزام الأساليب غير التقليدية للتعامل مع ذوي الإعاقة بغية تمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية باستقلالية ودمجهم في تفاعل وثيق مع المجتمع الجامعي.

وأكد أن الإدارة تلتزم بهذه المهمة من خلال مركزين متميزين لمصادر التكنولوجيا الداعمة لتعلم ذوي الإعاقة، يتوفران في حرمي الجامعة بكل من دبي وأبوظبي، حيث تعمل بدأب على تعزيز الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا في التعلم والتعليم في بيئة شاملة تعزز النجاح الأكاديمي للطلبة.

من جانبها، لفتت فاطمة القاسمي إلى أن إدارتها توفر الخدمات والتقنيات التي يستفيد منها حالياً أكثر من 190 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة.

وأعربت عن فخرها بالفوز بجائزة "أبل" للمرة الثانية على التوالي، مشيرةً إلى أن جامعة زايد لديها تجربة فريدة ومتميزة في تطبيق أكثر التقنيات تقدماً لتمكين ذوي الإعاقة، الذين يعانون إعاقات جسدية وصعوبات في التعلم، لكي يصبحوا دارسين مستقلين، ويكملوا دراساتهم ويقدموا إسهامات ذات معنى لمجتمعهم المحلي ولمجتمع الإمارات العربية المتحدة ككل.