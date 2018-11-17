مؤتمر "فيزياء الجسيمات وعلم الكونيات" يختتم في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

اختتمت بجامعة الشارقة فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات وفيزياء الفلك وعلم الكونيات، الذي نظمه قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بكلية العلوم، في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، ومركز عبد السلام العالمي للفيزياء النظرية.

وناقش المؤتمر خلال جلساته، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، عدد من المحاور الفيزيائية المهمة، من خلال أكثر من 90 ورقة بحثية، تناولت أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الجسيمات وفيزياء الفلك وعلم الكونيات.

كما تميز المؤتمر بتنوع محاوره البحثية، ومنها مناقشة فيزياء الجسيمات ومستقبلها، والبحث المباشر وغير المباشر للمادة المظلمة، وعلم الكونيات، ونظرية الأوتار، وفيزياء الفلك والقياسات الفلكية، ومجسات وأجهزة كواشف الجسيمات، وفيزياء الفضاء.

شارك في المؤتمر 250 باحثاً يمثلون 24 دولة مختلفة، وكذلك استضاف المؤتمر مجموعة من العلماء والمتخصصين من بعض المراكز البحثية العالمية، منهم الأستاذ الدكتور فيرناندو كيفيدو مدير مركز عبد السلام العالمي للفيزياء النظرية، والأستاذ الدكتور باتريك فاسناخت المنسق العلمي للمنظمة الأوربية للبحوث النووية "سيرن"، والأستاذ الدكتور كارل جاكوبس المتحدث الرسمي لمشروع أطلس، والأستاذ الدكتور مارتن بارستو مدير معهد ليستر لرصد الأرض والفضاء، وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة.

بالإضافة إلى ذلك، نُظِم ضِمن فعاليات المؤتمر دورة تدريبية عن فيزياء الجسيمات، أدارتها الدكتورة كايت شو وزملائها من المركز الأوربي للبحوث النووية، حضرها عدد من طلاب الفيزياء بجامعة الشارقة، وعدد من الجامعات الأخرى في دولة الإمارات، اللذين شاركوا أيضاً بعرض أبحاثهم كملصقات على هامش المؤتمر.

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج المهمة، منها توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة، ومركز عبد السلام العالمي للفيزياء النظرية، تقضي بتبادل الخبرات والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتدريب، والتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين المهتمين بفيزياء الجسيمات والفيزياء النظرية ونظرائهم بجامعة الشارقة، ومناقشة أهم ما توصل إليه العلماء والباحثين في مجلات الفيزياء التطبيقية وعلوم الفضاء والفلك.

كما أتاح المؤتمر الفرصة للطلبة في جامعة الشارقة للمشاركة في هذا الحدث العلمي الكبير، والتواصل مع العلماء في هذا المجال.

كما تم تكريم المتحدثين الرسميين والمشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلى الإدارات الداعمة للمؤتمر من داخل الجامعة.