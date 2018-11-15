"أميركية الشارقة" تنظم مؤتمر "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" 22 نوفمبر

الشارقة 24:

يجتمع خبراء في مجالات الصناعة المختلفة وأكاديميون من كافة إمارات الدولة، يوم 22 نوفمبر في مؤتمر علمي تعقده الجامعة الأميركية في الشارقة، لبحث آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية المتعلقة بالمدن الذكية، ويتضمن المؤتمر، والذي يعقد ليوم واحد تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والنظم الفيزيائية الإلكترونية في المدن الذكية"، عدداً من متنوعاً من العروض والمناقشات.

ويعكس هذا المؤتمر، والذي ينظمه قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، التزام الجامعة بأن تصبح منبراً للبحوث والابتكارات خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة.

وصرح الدكتور فادي علول، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في الجامعة، بأن قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في الجامعة هو الأسرع تطوراً وريادة في المنطقة، فأننا سعيدون بأن ننظم هذا المؤتمر خاصة وأن فكرة المدن الذكية أصبحت جزءاً هاماً من توجهات الدولة نحو الابتكار والتطور التكنولوجي، والذي يجعله لزاماً علينا بأن نلعب دوراً فيه، مضيفاً أن التكنولوجيا تلعب دوراً تمكينياً في كل المجالات وسيصبح من الضروري للجميع تعلم كيفية تطبيقها في مجال عملهم ليحققوا النجاح، وسيتضمن المؤتمر سلسلة من العروض ومجموعة من جلسات النقاش يديرها بعض أهم الخبراء في الدولة.

ويشارك في المؤتمر متحدثون من عدد من المؤسسات مثل شركة سيسكو، وشركة نوكيا، وشركة أي بي أم، وشركة ساب، وشركة في أم وير، وشركة أتش بي اي، وجامعة خليفة والجامعة الأميركية في الشارقة، وتناقش الجلسات مواضيع مختلفة مثل البيانات الضخمة وعلومها ومجالاتها ومشاريعها، ومدن المستقبل والتكنولوجيا المتغيرة، وقوى التكنولوجيا الخارقة، والتحول الرقمي والابتكار وغيرها من المواضيع.