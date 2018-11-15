جامعة الشارقة تنظم معرض التصميمات المعمارية

الشارقة 24:





افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، المعرض السنوي لقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الشارقة، والذي عُرض خلاله التصميمات المعمارية ومشروعات تخرج طلبة القسم خلال عام أكاديمي كامل.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد القادر محمد حامد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والأستاذة الدكتورة نادية مهدي الحسنى عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية.

ضم المعرض عدداً كبيراً من التصميمات المعمارية التي ينفذها طلاب قسم الهندسة المعمارية من السنة الأولى وتطورها حتى مشروعات التخرج، حيث استعرض طلاب السنة الأولى مجموعة من التصميمات المعمارية لمشروعات سكنية تضمنت أنماطاً مختلفة لفيلات سكنية، وقدم طلاب السنة الثانية مجموعة من التصميمات للمكاتب والمباني الإدارية، وتصميمات متنوعة لمواقف السيارات الملحقة بها والتي أظهرت مهارات الطلاب في التصميم واستخدام التقنيات والبرامج المتخصصة الحديثة.

واستعرض أيضاً طلاب السنوات التالية مهاراتهم التصميمية في تصميم المنشآت التعليمية والمرافق الخاصة بها، وكذلك المراكز التجارية، والمتاحف، وتخطيط المدن، والمجمعات الرياضية.

وأشاد مدير الجامعة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه تصميمات الطلاب وتطورها عن الأعوام السابقة، وأظهرت مدى اكتساب الطالب للمهارات المعمارية والإنشائية، بالإضافة إلى متطلبات الاستدامة المشتملة على دراسات في الإضاءة والتهوية، وتقليل استخدام الطاقة في المباني، إلى جانب الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وضم الجزء الخاص بمشروعات تخرج السنة النهائية رؤية مستقبلية للأسواق التجارية، وعدداً من المباني التاريخية والمتاحف في إمارة الشارقة، وكذلك العمل المعماري المشارك ضمن المسابقة العالمية في أسبوع دبي للتصميم.