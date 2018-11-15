ورشة حول استخدامات التكنولوجيا في التعليم بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة، برنامجاً تدريبياً على مدى 3 أيام، بالمقر الرئيس لجامعة الشارقة وفرعها بخورفكان، بعنوان "استخدام التكنولوجيا في التعليم: أدوات وآفاق"، وذلك من خلال عرض أحدث الأدوات المستخدمة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، استعرض البرنامج أنواع التعليم المدمج السائدة في نظم التعليم العالي والمقارنة بينها، كما تم تنفيذ تدريب عملي على نظم التعليم المدمج من ناحية إعداد المادة التعليمية والأنشطة التي ستتم في الصف الدراسي.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، على توجه الجامعة حالياً نحو تغيير الطرق التقليدية في التدريس واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبالتالي يهدف المعهد خلال المرحلة الحالية على الاستعانة بالعديد من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير فرص تدريبية وعملية حقيقية، ليكون خريج الجامعة ملماً بأحدث التقنيات التي تؤهله لسوق العمل، قدم الورشة الأستاذ الدكتور شريف كشك الأستاذ بكلية الهندسة، ومدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.