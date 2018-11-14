إدارة أعمال جامعة الشارقة تثقف طلبتها حول التداول في الأسواق المالية

الشارقة 24:

ضمن أنشطة كلية إدارة الأعمال التي تسهم في الإعداد الأكاديمي للطلبة من خلال ربط منهجية التعليم بسوق العمل وبالتالي ضمان عملية تعليمية ناجحة، نظم قسم التمويل والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة محاضرة تحت عنوان "الوسطاء والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة" بحضور الأستاذ الدكتور فليب مونيرو عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عاطف عوض رئيس قسم التمويل والاقتصاد، والأستاذ الدكتور حسين التميمي مدير ماجيستير إدارة الأعمال، والدكتورة راي السعداوي محاضر بقسم التمويل والاقتصاد ومنظم المحاضرة، وعدد كبير من طلبة الكلية.

قدم المحاضرة الأستاذ شادي أحمد زايد بطاينة مدير تداول بالشارقة الإسلامي للخدمات المالية، ناقش من خلالها كيفية العمل كوسيط مالي في دولة الإمارات، وكيفية الانضمام لشركات التداول، كما ناقش أساسيات واستراتيجيات التداول في السوق المالي كمستثمر من خلال أمثلة تجارية واقعية، وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة بهدف تجنب المخاطر الاستثمارية من خلال الاعتماد على المعلومات الأكيدة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، كما ناقش المحاضر كيفية الحد من حالات تضارب المصالح والأخلاق في الأسواق المالية وخاصة في سوق الإمارات العربية المتحدة.