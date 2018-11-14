جامعة الشارقة وبرمنجهام تبحثان التعاون في المجالات الطبية

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وفداً من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة وفرعها بدبي في مجالات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بحضور الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور هين نجو عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور صلاح أبو سنينة استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في مستشفى الجامعة بالشارقة.

استهل مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بالضيوف، ثم قدم نبذة عن جامعة الشارقة منذ أن أنشأها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور سموه في تطويرها من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الدولية مع مؤسسات علمية عريقة، ثم استعرض المدير البرامج العلمية التي تطرحها الجامعة وأهم التطورات التي تشهدها من حيث البرامج المستحدثة من خلال دمج تخصصات مختلفة حتى تواكب متطلبات العصر الحديث، ثم تحدث المدير عن المجمع الطبي في الجامعة والذي يضم كلية الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية والصيدلة ومختبــرات البحــوث الطبيــة ومكتبة العلــوم الطبية، ومركز التدريب الجراحي والإكلينيكي، ومستشفى الأسنان ومستشفى الجامعة، بالإضافة إلى المعاهد البحثية ومراكز التميز مما أهله ليكون أكبر مجمع طبي في المنطقة.

وعقد الوفد خلال الزيارة العديد من الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات، حيث اجتمع الوفد مع الأستاذ الدكتور قتيبة حميد لمناقشة التعاون في المجال الطبي مثل برامج تبادل الأساتذة والطلبة في فترات تدريب قصيرة، وكذلك تم مناقشة موضوع الشهادة المزدوجة في مجال العلوم الطبية بصفة خاصة وإمكانية تطورها مستقبلا لتشمل بقية الكليات، ثم زار الوفد كلية طب الأسنان وكلية الطب والمرافق الخاصة بالكليات الطبية في الجامعة، كما زار الوفد مستشفى طب الأسنان ومستشفى الجامعة و المركز الإكلينيكي في جامعة الشارقة.