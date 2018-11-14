الجامعة القاسمية تنظم ورشة فنية ومرسماً تشكيلياً

الشارقة 24:

نظم المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، ورشة فنية ومرسماً تشكيلياً، بمشاركة الطلبة الموهوبين في الفن التشكيلي من جامعات الدولة.

ولبت العديد من الجامعات دعوة الجامعة القاسمية للمشاركة في معرضها، الذي حمل عنوان "إمارات الوفاء"، الذي نفذته الجامعة في إطار أنشطتها وبرامجها الرامية إلى الاحتفال باليوم الوطني لقيام الاتحاد.

ورسمت الطالبات المشاركات، خلال الورشة، أعمالاً تشكيلية، عبرت عن معالم وتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المعرض منصة للتعبير الفني عن الوفاء لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، وإبراز النهضة التي شهدتها طوال الفترة الماضية من خلال مزج الألوان بالإبداع للوصول إلى لوحات فنية معبرة.

وفي نهاية الفعالية، وزع الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، الدروع على الجامعات المشاركة وأثنى على جهودهم ومشاركتهم.