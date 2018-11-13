نوره الهوتي: "وثيج" مشروع مبتكر لطالبات جامعة الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشادت الأستاذة نوره الهوتي المحاضر بكلية الاتصال بجامعة الشارقة، بمشروع تخرج 9 طالبات من فرع كلباء، والذي جاء بعنوان "وثيج".

وأوضحت، أن كلمة "وثيج" تعني القوة والمتانة ومصدر الإلهام، لافتةً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثّل مصدر الإلهام للطالبات برؤاه الثاقبة وفكره المستنير.

وأشارت الهوتي، وهي المشرفة على مشروع تخرج الطالبات، إلى مضمون المشروع، الذي تناول عدداً من المحاور، تركزت على استعراض لبعض المنجزات في علوم الفلك، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختصة.

كما قدم المشروع فكرة تطبيق ذكي بعنوان "رفد"، وهو تطبيق يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع بشكل تقني، عبر توفير قاعدة بيانات للمستخدم تمكنه من التعرف على المؤسسات التطوعية في الدولة وبرامجها وأنشطتها.

ويمثل التطبيق حلقة وصل بين الطلبة والمؤسسات التطوعية، من شأنه مساعدتهم في الحصول على ساعات تطوع معتمدة، علاوةً على دوره في نشر ثقافة التطوع بين صفوفهم.