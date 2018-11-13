جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 9 طالبات من كلية الاتصال بكلباء

الشارقة 24- وليد الشيخ:

بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، نظمت جامعة الشارقة فرع كلباء، الأربعاء، حفلاً لمشروع تخرج 9 طالبات من كلية الاتصال قسم العلاقات العامة، وذلك بالمسرح الجامعي.

شهد حفل مشروع التخرج الذي جاء تحت شعار "وثيج"، الدكتورة فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، ومحمود عبد الله النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، والأستاذة نوره الهوتي المحاضر بكلية الاتصال، والمشرفة على مشروع التخرج، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بكلباء، وحشد من الطالبات والطلبة وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات محكمات من القرآن الكريم، ومن ثم إلقاء كلمة الخريجات الجدد، وتضمن الحفل كلمة تعريفية بشعار مشروع التخرج.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية، وفاصل مرئي للتسلسل الزمني لإعداد مشروع التخرج الذي تمحور حول عدد من الأفكار المبتكرة، واستعراض بعد المنجزات في علم الفلك، ومشروع خاص بتطبيق ذكي بعنوان "رفد" للخدمات التطوعية.

تضمن مشروع الخريجات الجدد، معرضاً تخصصياً عن علوم الفلك، بمشاركة عدد من المؤسسات والدوائر، وفي ختام الحفل قام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي بتكريم الطالبات والجهات المشاركة والراعية للحفل.