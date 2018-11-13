انطلاق المؤتمر الدولي لأنظمة ومعلومات هندسة الإنترنت بجامعة زايد

الشارقة 24:





افتتح الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، الثلاثاء أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لأنظمة معلومات هندسة الإنترنت "وايز 2018"، الذي تنظمه كلية الابتكار التقني، لأول مرة في الشرق الأوسط، في حرم الجامعة بدبي، ويستمر حتى الخميس 15 نوفمبر الجاري.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهيدب، بالنيابة عن معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، بالمشاركين في المؤتمر من أكاديميين وباحثين وخبراء ميدانيين وفدوا من مختلف بلدان العالم، مثل الصين وأستراليا والمملكة المتحدة واليابان ونيوزيلندا، وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والبرازيل وفرنسا، وألمانيا والهند والسويد والولايات المتحدة، وغيرها.

ويهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى دولي للباحثين والمهنيين والممارسين في المجال الصناعي، لتبادل المعرفة والرؤى في مجال تقنيات المعلومات والمنهجيات الحديثة، والتطبيقات، وذلك لتعزيز مجال هندسة الإنترنت في عصر "البيانات الكبيرة"، والذكاء الاصطناعي.