طلبة الصيدلة بجامعة الشارقة يفوزون بجائزة أفضل ملخص وملصق بحثي

الشارقة 24:

بحضور الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، فازت الطالبتان ضحى محمد وهزار الأشقر من كلية الصيدلة بجامعة الشارقة بجائزة أفضل ملخص وملصق بحثي بعنوان: "تقييم وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بإساءة استخدام الإنزيمات المساعدة Q10 في متلازمة داون للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك خلال مشاركتهما بمؤتمر السلامة الدوائية الحادي عشر في إمارة أبوظبي، تحت إشراف الدكتورة منال الشعراوي من قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة.

بالإضافة إلى ذلك حصل طلبة الكلية أيضاً على جائزة أفضل ملصق للطلبة في فئة السلامة الدوائية.