جامعة الشارقة تشارك في إطلاق مبادرة الكاتب الجامعي

الشارقة 24:

استضافت مكتبات جامعة الشارقة فعاليات الندوة الخاصة بإطلاق مبادرة الكاتب الجامعي، التي أطلقتها السيدة عائشة مال الله صاحبة فكرة "جائزة زايد للكتابة 2018"، بمناسبة عام زايد.

بحضور الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، حيث تهدف المبادرة إلى نشر الوعي وحب القراءة، في إطار تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في نشر الثقافة والوعي، والمعرفة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

حيث تم استضافة كل من الكاتب والمؤلف الدكتور محمد سعيد العولقي، والمحامية فاطمة النيادي، اللذان أعربا عن دعمهما للمبادرة، لما لها من أثر ملموس في دعم المتميزين والموهوبين في مجال القراءة والكتابة.

فقد تم اختيار مكتبات جامعة الشارقة لتكون مركزاً لإطلاق مبادرة الكاتب الجامعي، والتي تشتمل على عدد من الفئات، هي تطوير الذات، والرواية، والإدارة.

كما ستتولى المبادرة طباعة ونشر الكتب الفائزة، إلى جانب المشاركة بها في عدد من المعارض المحلية.