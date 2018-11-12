جامعة الشارقة تنظم محاضرة علمية عن درب التبانة

الشارقة 24:

على هامش مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكون بجامعة الشارقة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم ومؤسسة تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، ندوة بعنوان "نص ابن رحيق عن درب التبانة"، بحضور عدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتناولت الندوة التي قدمها الأستاذ الدكتور أندرياس أكارد أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة مولن بألمانيا، مقارنة بين نص ابن رحيق ونصوص من ابن الهيثم للتحقق من دور درب التبانة في الحضارة الإسلامية منذ بدايتها حتى القرن الخامس عشر، كما تم مناقشة تفسير درب التبانة في القرآن الكريم والأحاديث، ومعرفة الأشخاص المتعلقين بالمجرة المشار إليهم في هيكل النص، بالإضافة إلى معرفة الوصف التقليدي والوصف الفلكي للمجرة من خلال لبعض العبارات التقليدية، ومعرفة دور المجرة في الزمان القديم.