الجامعة الأميركية في الشارقة تفتتح معرضاً عالمياً لفن العمارة

الشارقة 24:

افتتح في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، الإثنين، معرض عالمي يضم معروضات مشاركة في أكبر جائزة عالمية في تعليم فن العمارة في العالم والتي يمنحها رئيس المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين المعروف باسم (ريبا - RIBA)، حيث تُمنح ميدالية المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين كل عام لتعزيز التميز في دراسة فن العمارة ومكافأة للمواهب وتشجيعاً لحوار الفن المعماري حول العالم.

وافتتح معرض ريبا 2017: جائزة رئيس المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين أبوابه للجمهور في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة يوم 11 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

ويتم في العادة تنظيم معرض سنوي لأعمال الطلبة في المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين في لندن يتبعه جولة في عدد من الأماكن في المملكة المتحدة والعالم، وكانت المشاركات في جائزة رئيس المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين قد جالت في عدد من الدول مثل أستراليا وهونغ كونغ وماليزيا وفرنسا ورومانيا وجنوب إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.

وأكد الدكتور فاركي بلاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، على أهمية استضافة الجامعة لهذا المعرض للسنة الثانية قائلاً، " إن هذه الشراكة مع مؤسسة مرموقة مثل المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين لاستضافة هذا المعرض مرة أخرى تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة في تقديم تعليم مهني ذا جودة عالمية في مجال الهندسة المعمارية في منطقة الخليج."

وأضاف، "إن نوعية الشراكات التي نستمر في إنشائها في مجتمع التصميم والعمارة حول العالم تعني بأن طلبتنا يحصلون على الفرصة للالتقاء بالمفكرين والمحترفين الرائدين في هذا المجال، وهو ما نرى نتائجه واضحة عند خريجينا الذين نجحوا بشكل كبير وأثبتوا مكانتهم في عالم العمارة والتصميم."

وقد جهز المعرض الدكتور جوليان رولان، أستاذ مساعد في العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، بالأعمال المختارة والتي عرضت على صورة لوحات فردية كبيرة ثنائية الأبعاد مصممة خصيصًا للعرض، وعرض للشرائح والأفلام، بالإضافة إلى عدد من النماذج ثلاثية الأبعاد التي صنعها طلبة من حول العالم.